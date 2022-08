SPD heute in Langwaden

Bensheim. Am heutigen Dienstag, 16. August, stattet die SPD-Fraktion Bensheim dem Stadtteil Langwaden einen Besuch ab. Treffpunkt des Vor-Ort-Termins ist um 19 Uhr die Jägersburger Straße 2.

Zunächst wollen sich die Sozialdemokraten im Gespräch mit Vertretern des Ortsbeirates sowie des Umweltverbandes „Mensch vor Verkehr“ über den aktuellen Planungsstand der ICE-Neubaustrecke von Frankfurt nach Mannheim austauschen.

Nach den Vorstellungen der Bahn soll die Trasse überwiegend oberirdisch geführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Die Region fordert dagegen, ab Einhausen die Strecke weitestgehend durch einen bergmännischen Tunnel über Lampertheim in Richtung Mannheim zu führen.

Zerstörung der Natur

Letzteres ist für die Bensheimer Sozialdemokraten absolut nachvollziehbar, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser: „Eine von der Bahn bevorzugte oberirdische Trassenführung oder ein Tagebautunnel hätten eine immense Zerstörung von Natur und Landschaft zur Folge, von den Schallemissionen, besonders nachts, ganz abgesehen.“

Im Anschluss steht im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus ein Meinungsaustausch mit dem Ortsbeirat über weitere Langwaden betreffende Themen auf dem Programm. Die SPD will dabei die Idee zur eventuellen Einführung eines Bürgerbusses zur Optimierung der Anbindung des Stadtteils an die Kernstadt vorstellen. Zunächst sei dabei natürlich die Frage des Bedarfs abzuklären, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Fraktion. red