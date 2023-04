SPD diskutiert über den Haushalt

Bensheim. Die Diskussion um mögliche Einsparpotenziale im städtischen Haushalt setzt die SPD-Fraktion in ihrer Sitzung am Dienstag (25.) fort. Hierzu lädt Geschäftsführer Michael Sydow ab 19 Uhr ins Hotel Felix in Bensheim ein.

Die Sozialdemokraten wollen insbesondere die großen Ausgabenblöcke genauer unter die Lupe nehmen. Kleinvieh mache zwar auch Mist, doch wenn das ambitionierte Ziel, nämlich für die Jahre ab 2024 genehmigungsfähige ausgeglichene Haushalte ohne die aktuell noch eingepreisten „technischen“ Steuererhöhungen aufzustellen, erreicht werden soll, müßten die großen Brocken einer eingehenden kritischen Betrachtung unterzogen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Auch das Haushaltssicherungskonzept müsse in diesem Zusammenhang fortgeschrieben werden. Berichte aus kommunalen Gremien und aktuelle Mitteilungen runden die Tagesordnung ab. red