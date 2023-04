Die Bensheimer SPD-Fraktion berät über den Haushalt

Bensheim. Im Rahmen ihrer wöchentlichen Zusammenkunft beschäftigt sich die SPD-Fraktion am heutigen Dienstag (18.) mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen zum städtischen Haushalt. Geschäftsführer Michael Sydow lädt dazu für 19 Uhr ins Hotel Felix ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeisterin Christine Klein habe bekanntlich in ihrer Funktion als Finanzdezernentin eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren Zielsetzung darin bestehe, konkrete Vorschläge zu unterbreiten, wo und wie Einsparungen zukünftig möglich seien. Dabei sollte es um die großen Brocken gehen.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Nachdem erste Überlegungen angestellt seien, gehe es jetzt in die konkrete Phase der Prüfung, was im Einzelnen möglich und vorstellbar sei, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser. Die SPD-Fraktion werde sich an diesem Diskussionsprozess aktiv beteiligen im Sinne einer gemeinsamen konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Magistrat.

Mehr zum Thema Bergstraße Frankfurt und Offenbach wollen Cannabis-Modellregion werden Mehr erfahren

Mit großer Freude habe man die Reaktivierung der Skateranlage beim Weiherhaus in Auerbach zur Kenntnis genommen. Die verbliebenen Elemente, ergänzt durch zwei mobile Basketballkörbe, erfreuten sich regen Zuspruchs durch jugendliche Nutzer. Da es sich vorliegend jedoch lediglich um eine Übergangslösung handele, erwarte man jetzt zeitnah den Startschuss für den im Bereich der Taunusanlage am Berliner Ring geplanten Bewegungspark, so Stadtverordneter Werner Bauer.

Eine Aussprache über aktuelle Themen, Berichte und Mitteilungen runden die Tagesordnung ab. red