Zum Fahrplanwechsel im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Montag ging auch die neue Stadtbuslinie 672 entlang des Berliner Ringes an den Start, freut sich die SPD - Fraktion. „Damit konnte eines der zentralen Themen unseres Wahlprogramms, das in der Koalitionsvereinbarung mit CDU und FDP seinen Niederschlag fand, umgesetzt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der

...