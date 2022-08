Der deutsch-polnische Freundschaftskreis Bensheim – Glatz/Klodzko ist froh, sein Veranstaltungsprogramm in diesem Jahr so wie geplant auch realisieren zu können. So kann sich der Verein nach seiner Fahrt in die Partnerstadt mit einer schönen Jubiläumsfeier (wir haben berichtet) und der Mitwirkung am zweiten Europa-Filmfest im Kronepark jetzt auch wieder als Gastgeber erweisen.

Am

...