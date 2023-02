Sieben Schwerpunkte am Beruflichen Gymnasium

Bensheim. Innerhalb von drei Jahren können Schülerinnen und Schüler am Beruflichen Gymnasium an der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) erlangen, die zu einem Studium an jeder deutschen Universität und Hochschule berechtigt.

Auf dem Weg dorthin stehen den Schülerinnen und Schülern verschiedene berufliche Schwerpunkte zur Auswahl, die eine erste Orientierung oder einen Wissensvorsprung für den späteren Berufsweg bieten können. Mit dem Abitur ist – unabhängig vom gewählten Schwerpunkt – jeder Berufsweg und jedes Studium möglich.

Theorie trifft Praxis

Das Lernen fällt leichter, wenn die Schüler dabei individuelle Interessen verfolgen können. Dafür bietet das Berufliche Gymnasium sieben verschiedene Schwerpunkte an: Wirtschaft (auch bilingual), Gesundheit, Praktische Informatik und Gestaltungs- und Medientechnik, die beiden Schwerpunkte Mechatronik und Umwelttechnik in Kooperation mit der Heinrich-Metzendorf-Schule. Im Unterricht erlangen die Schülerinnen und Schüler Allgemeinbildung sowie berufsbezogene Kenntnisse. Projektwochen, Reflexionstage, der Wahlpflichtunterricht und ein Praktikum bieten zusätzlich Raum, eigene Interessen und Stärken zu entdecken.

Exemplarisch sollen an dieser Stelle die Schwerpunkte Wirtschaft (auch bilingual) und Umwelttechnik vorgestellt werden. Weitere Informationen zu den anderen Schwerpunkten sind der Website der Schule zu entnehmen.

Im Schwerpunkt Wirtschaft beschäftigen sich die Schüler mit den Grundlagen des Wirtschaftens und mit wirtschaftlichen Zusammenhängen. Sie lernen, kaufmännische und wirtschaftspolitische Entscheidungen zu verstehen, und üben unternehmerisches Handeln. Planspiele, Fallstudien und Exkursionen ermöglichen Einblicke in komplexen Wirtschaftsbeziehungen moderner Volkswirtschaften und die typischen Aufgabenbereiche in Unternehmen.

Neben Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre stehen auch Rechnungswesen, Datenverarbeitung und Projektmanagement auf dem Plan. Im Schwerpunkt Wirtschaft bilingual werden die beruflichen Fächer zum großen Teil in Englisch unterrichtet.

Das Trainieren der englischen Fachsprache ermöglicht in unserer globalen Welt besonders gute berufliche Perspektiven.

Schülerinnen und Schüler, die den Schwerpunkt Umwelttechnik (in Kooperation mit der Heinrich-Metzendorf-Schule) wählen, bekommen Einblicke in die globalen Zusammenhänge von Natur und Technik, in das Funktionieren von Ökosystemen, in die nachhaltige Entwicklung des technischen Fortschritts und in eine ressourcenschonende Energieversorgung.

Einen praktischen Zugang zu den naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen wie Laborarbeit, Messmethoden, Feldversuche und Projektarbeit erhalten sie dabei. Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung - besondere Kenntnisse in diesem Bereich bieten einen klaren Wissensvorsprung in immer mehr Studiengängen und Berufen.

Schüler aus dem Weschnitztal können – bei entsprechender Nachfrage – das Berufliche Gymnasium der KKS in der Einführungsphase an der Heinrich-Böll-Schule in Fürth besuchen. An zwei bis drei Tagen können die Schüler in den meisten allgemeinbildenden Fächern den Unterricht in Fürth besuchen, die beruflichen und ausgewählte Fächer werden in Bensheim unterrichtet.

Aufnahmebedingungen

Das Berufliche Gymnasium nimmt Schülerinnen und Schüler auf, die in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt sind, den qualifizierenden Mittleren Abschluss oder den Mittleren Abschluss mit den entsprechenden Noten erworben haben.

Anmeldefrist für das Berufliche Gymnasium ist der 1. März 2023 über die abgebende Schule (Termine in den abgebenden Schulen bitte erfragen) oder direkt ander Karl-Kübel-Schule, Berliner Ring 34-38, 64625 Bensheim. red