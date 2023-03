Bensheim. Am Samstag, 25. März, von 18 bis 20 Uhr bieten die Tauchsportfreunde Bensheim Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren die Möglichkeit, an einem öffentlichen Schnuppertauchen im Basinusbad teilzunehmen. Nach einer Einführung zum Umgang mit Maske, Schnorchel und Flossen werden die Teilnehmer mit einer „richtigen“ Tauchausrüstung abtauchen.

In der Ankündigung heißt es: „Gerätetauchen ist ein außergewöhnlicher Sport für alle, die Gefallen am Wasser, Schwimmen und Schnorcheln haben. In Seen und im Meer kommt man der Natur und ihren Bewohnern ganz nah. Die Begeisterung beim ersten Tauchgang ist oft der Beginn einer großen Leidenschaft.“ Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, bittet der Verein um Voranmeldung (Anmeldeschluss 18. März) per E-Mail an uwinger@tsf-bensheim.de. red

Info: Weitere Informationen unter www.tsf-bensheim.de