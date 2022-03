Rheinstraße soll erneuert werden

Bensheim. Die Rheinstraße soll im Abschnitt zwischen Mosel- und Fabrikstraße erneuert werden. Nachdem die finanziellen Mittel für die Investition im Haushalt der Stadt bereitgestellt wurden, steht nun die Planung der Baumaßnahme an.

Vor Ort spricht die CDU-Fraktion am Dienstag (22.) über das Vorhaben. Der öffentliche Termin beginnt um 19 Uhr, Treffpunkt ist an der Kreuzung von Rhein- und Moselstraße. Hierbei soll informiert werden, wie die Verkehrsfläche in Zukunft aussehen könnte. „Der anstehende Umbau bietet die Gelegenheit, auch Änderungen an der Gestaltung der Straße vorzusehen“, sagt Ortsvorsteherin Ingrid Schich-Kiefer. „Uns interessiert, was aus Sicht der Anwohner wichtig ist. Das wollen wir für die weiteren Überlegungen aufnehmen.“

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Umfeld der Rheinstraße gewandelt, es sind neue Wohngebiete entstanden. Die Christdemokraten wollen diese Entwicklung bei dem Konzept für die Erneuerung der Strecke berücksichtigen.

Zu beraten ist, ob eine Verkehrsberuhigung angestrebt werden soll und wie sich diese umsetzen lässt. Auch mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer könnten Aspekte der weiteren Planung sein, ebenso weitere Parkplätze. Gleichzeitig werde die Straße eine wichtige Zufahrt für Autos bleiben müssen. Die CDU lädt die Anwohner aus dem Umfeld der Rheinstraße zur Teilnahme an dem Ortstermin ein. red