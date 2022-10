Restkarten für den Schwanheimer Theaterherbst

Schwanheim. Am ersten November-Wochenende findet in Schwanheim ein ganz besonderer Theaterherbst statt: Ein audio-visuelles Hörspiel von Jimmie Chinn mit dem vielversprechendem Titel „Goldener Herbst – Das Comeback der Maisie May“ wird aufgeführt. Es ist die Geschichte einer im Ruhestand befindlichen Schauspielerin, die, nachdem sie von ihren Kindern ins Altersheim abgeschoben wurde, ihr Leben ein wenig anders gestaltet als gedacht. Hierzu wurden – wie von einigen Schwanheimern bemerkt – die Innen- und Außenaufnahmen fachgerecht angefertigt. Die Theaterspieler stehen in authentischen Kostümen vor der Kamera.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorführungen im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim finden am 5. November in Begleitung eines Drei-Gänge-Menüs (sowohl traditionell und vegetarisch) und am „Kerwesonntag“, 6. November, zur Kaffeestunde statt. Für beide Veranstaltungen sind noch Restkarten erhältlich.

Diese kann man persönlich am Samstag, 29. Oktober, zwischen 13 und 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus erhalten, natürlich auch über das Kartentelefon unter der Nummer: 06251/8605621 oder E-Mail an theater@fw-schwanheim.de. Die Freiwillige Feuerwehr Schwanheim freut sich auf ein besinnliches Kerwe-Wochenende. red/Bild: Feuerwehr Schwanheim