Konfirmationsjubiläum in Schwanheim

Gottesdienst mit Konfirmationsjubiläum in der Ev. Kirche Schwanheim / volles Haus bei Pfarrer Frank Fuchs (links) in der ev. Kirche in Schwanheim wo das Konfirmationsjubiläum der letzten 3 Jahre nachgeholt wurde, welche, aufgrund Corona, ausfielen. Rund 70 Personen aus Schwanheim und Umgebung, welche ihr Konfirmation in Schwanheim durchfürten, wurden von Pfarrer Fuchs geehrt und gesegnet. Dabei waren goldene, diamantene, eiserne, gnadende Kronjuwelen und sogar eine eichene Konfirmation für 80 Jahre dabei... Foto Jürgen Strieder Tel: 01713452063

© Jürgen Strieder