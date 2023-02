Photovoltaik: Die Fördermittel in Bensheim sind ausgeschöpft

Bensheim. Der Bau-Boom hält bei Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern unvermindert an. Auch im Rathaus der Stadt Bensheim merkt man die gewaltige Nachfrage, denn die Stadt unterstützt mit einem Förderprogramm Klimaschutz das Engagement der Bürgerinnen und Bürger und der Bensheimer Unternehmen, die die Energiewende aktiv gestalten wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Große Flut an Anträgen

Während sich andere Baumaßnahmen noch im Winterschlaf befinden, hat nun die große Flut von Anträgen dazu geführt, dass von den 100 000 Euro Fördermitteln schon Mitte Februar nichts mehr übrig ist. Somit können in diesem Jahr keine Anträge mehr angenommen werden.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

„Unser Förderprogramm ist ein voller Erfolg. Mit den eingesetzten Mitteln können nun über 200 Anlagen mit einer Leistung von gut einem Megawatt (MW) gebaut werden und so einen erheblichen Beitrag zur Energiewende leisten. Mein Dank geht an die Bensheimer Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, die den Mut haben, nach vorne zu schauen und anzupacken,“ so Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung.

Hoffnung auf 2024

Im Rathaus ist man sich sicher, dass auch ohne städtische Förderung weitere Anlagen gebaut werden und die Treibhausgasbilanz verbessern. Für diejenigen, die Geduld haben, bleibt die Hoffnung auf das nächste Jahr mit vielleicht wieder vollen Fördertöpfen. ps