Der Odenwaldklub Bensheim war in der „badischen Toskana“ auf dem Odenwälder Wandertag in Bruchsal. Über 300 Wanderer der verschiedensten Ortsgruppen des OWK tummelten sich am Treffpunkt des Sportzentrums. Die Organisatoren waren sehr gut vorbereitet und empfingen die Teilnehmer mit Kaffee, kühlen Getränken und selbst gebackenem Kuchen.

Birgit Pankratz, Vorsitzende des OWK Bruchsal,

...