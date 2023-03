Ostermarkt vor der Alten Faktorei

Bensheim. Rund um Ostern wird in der Bensheimer Innenstadt wieder einiges geboten. Nicht nur werden einige Brunnen österlich geschmückt sein, auch findet am Samstag vor Palmsonntag (1. April) von 10 bis 14 Uhr ein kleiner, aber feiner Ostermarkt am Bürgerwehrbrunnen vor der Alten Faktorei statt.

Mit dem Verkauf von ausgewählten Oster-Accessoires und einem österlichen Kinderprogramm ergänzt dieser das Angebot des Wochenmarkts auf dem Marktplatz. So veranstaltet das Familienzentrum für Kinder eine Eiermalaktion und die Lesepatinnen und -paten der Stadtbibliothek lesen von 10.30 bis 12.30 Uhr im Halbstundentakt verschiedene Ostergeschichten vor.

Blumen, Süßes, Näharbeiten

Blumen und Gestecke sowie Näharbeiten können gekauft werden, zudem gibt es Sekt, Wein und herzhaftes und süßes Gebäck oder Bratwurst. Das Osterangebot wird in der Woche vor Ostern durch eine vom Stadtmarketing Bensheim erstmals durchgeführte Ostermalaktion abgerundet.

Vom 3. bis 8. April können sich Kinder auf die Suche nach selbst gestalteten Eiern machen, die in den Schaufenstern aller teilnehmenden Innenstadt-Geschäfte hängen.

Wer sein Ei gefunden hat, darf sich auf eine kleine Überraschung direkt im Laden freuen. Die drei schönsten Eier erhalten vom Stadtmarketing zudem einen Sonderpreis. ps