Die Bensemer Babbelbänke sind zurück in der Innenstadt

Bensheim. Pünktlich zum Frühlingsanfang kommen die „Bensemer Babbelbänke“ wieder: 20 Bänke in den Farben Weiß, Orange und Türkis sollen nach dem Debüt im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr wieder die Aufenthaltsqualität in der Bensheimer Innenstadt erhöhen.

„Mit der Idee, zusätzliche Orte der Begegnung zu schaffen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, haben wir gute Erfahrungen gesammelt“, erklärt Bürgermeisterin Christine Klein, die sich froh zeigt, dass das Projekt in diesem Jahr fortgesetzt wird.

Und weil die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger so positiv waren, kommen noch weitere Sitzbänke hinzu. Bestellt sind sie bereits und Platz finden sollen sie auch in Auerbach, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt. Das Bensheimer Stadtmarketing hat die Anschaffung der Bänke aus den Fördermitteln des Landesprogramms Zukunft Innenstadt finanziert. Die bunten Sitzgelegenheiten sind mit dem städtischen Logo versehen und können flexibel an unterschiedlichen Standorten stehen. Die Patenschaften übernehmen Geschäftsinhaber in der Innenstadt, die das Aufstellen der Bänke während der Ladenöffnungszeiten organisieren. ps/Bild: Thomas Neu