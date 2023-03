Noch Karten für „Lotte am Bauhaus“ in Bensheim

Bensheim. Für den Film „Lotte am Bauhaus“, der heute (7.) im Luxor-Filmpalast gezeigt wird, sind noch Eintrittskarten verfügbar. Darauf macht das Frauenbüro der Stadt Bensheim aufmerksam.

Der Film wir anlässlich des Equal Pay Days gezeigt und erzählt die Geschichte der 20-jährigen Lotte Brendel. Ihr Leben als künftige Ehefrau und Mutter an der Seite eines Mannes scheint vorherbestimmt zu sein. Doch gegen den Willen ihrer Familie schließt sie sich einer Gruppe Künstlerinnen und Künstler an und bewirbt sich an der 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründeten Kunstschule „Bauhaus“.

Die Filmvorführung beginnt um 19.30 Uhr. Zuvor werden Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz und Bürgermeisterin Christine Klein um 19 Uhr die Gäste begrüßen. Karten können im Vorverkauf (www.luxor-kino.de) oder an der Abendkasse erworben werden. ps