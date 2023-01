Nisthilfen für Wildbienen gebastelt

Bensheim. Während draußen Schnee gefallen war, führte der Naturschutzbund Bensheim/Zwingenberg (Nabu) in den Räumen des Naturschutzzentrums Bergstraße den Kurs zum Bau einer artgerechten Nisthilfe für Wildbienen durch. 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter Väter, Mütter sowie Großeltern mit Kindern, fanden zusammen und gingen zufrieden mit ihren selbst gebauten Nisthilfen nach Hause. Das Fazit der zwei Nabu-Vorstände, die den Kurs leiteten, lautet: „Eine gelungene Aktion, in der drei Generationen zusammenkamen und in einer konzentrierten, harmonischen und begeisterten Atmosphäre gute Nisthilfen bauten. Eine tolle Aktion unter dem Motto: „Generationen zusammen für den Naturschutz.“ red/Bild: Nabu

