Das Interesse am jüngsten Kita-Projekt der Stadt Bensheim am Berliner Ring ist groß, wie sich am Dienstag an der zahlreichen Beteiligung der Fraktions- und Parteimitglieder sowie der Stadträte an der aktuellen Sommertour der CDU ableiten ließ. Auch Bürgermeisterin Christine Klein war mit vor Ort, ebenso wie Matthias Klug vom städtischen Gebäudemanagement und Armin Zeißler, Leiter des

...