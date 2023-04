OWK Auerbach besucht den Wetterpark

Auerbach. Zu einem Besuch des Wetterparks in Offenbach lädt der Odenwaldklub (OWK) Auerbach am Sonntag, 4. Juni, ein.

In dem 2005 eröffneten, öffentlich zugänglichen Park dreht sich thematisch alles um das Thema Wetter. Hier ist der Deutsche Wetterdienst ansässig und man kann viel über Wetter und Klima erfahren, heißt es in der Ankündigung.

Nach einem Spaziergang auf den Buchhügel zum Wetterpark findet hier eine Führung statt. Weiterer Höhepunkt des Tages ist ein Rundgang durch das Kulturkarree nahe der Innenstadt, in dem sich unter anderem bedeutende kulturelle Einrichtungen wie Klingspor-Museum, Büsingpalais und das Haus der Stadtgeschichte befinden. Eine Einkehr zum Mittagessen gibt es in einem Restaurant am Wilhelmsplatz.

Die Hin- und Rückreise wird mit der Bahn bestritten. Um 8.45 Uhr ist Treffpunkt am Auerbacher Bahnhof, Abfahrt des Zuges um 9.04 Uhr. Die Rückkehr wird gegen 17 Uhr sein.

Für die Bahnfahrt und die Führung fallen Kosten in Höhe von 13 Euro pro Person an. Bis zum Samstag, 20. Mai, muss die verbindliche Anmeldung für die Kulturfahrt bei Wanderführer Dirk Hamel eingegangen sein – nach Möglichkeit per E-Mail an dirk.hamel@web.de, oder per Telefon unter der Rufnummer 0151/61000437.

Dabei sollte mitgeteilt werden, ob ein eigenes Bahn-Ticket vorhanden ist. Die Kosten würden sich entsprechend verringern. red