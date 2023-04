Marktfrühstück startet wieder

Bensheim. Am Samstag, 22. April, geht das beliebte Marktfrühstück in die nächste Runde: Bis Oktober können die Besucherinnen und Besucher dann wieder jeden Samstag ab 10 Uhr zusätzlich zum Frische-Sortiment des Wochenmarktes weitere kulinarische Leckereien direkt vor Ort auf dem Bensheimer Marktplatz genießen.

Von Antipasti bis grüne Soße

Am Stand der Olive gibt es Antipasti-Teller und Fladi mit hausgemachten Aufstrichen. Susis Obstladen stellt saisonale Obstwunschteller zusammen und bietet am 22. April grüne Soße mit Pellkartoffeln und Ei an. Der Röderhof bereitet Marmeladen und Kuchen als Frühstücksangebot vor.

Auch an den anderen Wochenmarktständen und umliegenden Bäckereien können sich Besucherinnen und Besucher ihr Frühstück zusammenstellen und vor Ort verzehren. Neben dem kulinarischen Angebot der Wochenmarktstände gibt es auf vielfachen Wunsch der Bensheimerinnen und Bensheimer außerdem einen Bratwurststand, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

Am oberen Marktplatz findet wieder ein Getränkeausschank mit Sitzplätzen statt. Hier werden regionale Weine, Sekt, nicht-alkoholische Getränke, Tee und Kaffee ausgeschenkt. Die Stadtkapelle Bensheim sorgt am 22. April für musikalische Unterhaltung.

Damit der Marktplatz am Samstag wieder zum kulinarischen Treffpunkt wird, plant das Stadtmarketing je nach Saison im Rahmen des Marktfrühstücks wieder verschiedene Aktionen, die das bestehende Angebot ergänzen. ps

Info: Überblick zu den Wochenmarktständen online unter: www.bensheimerleben.de/wochenmarkt