Lebendiger Adventskalender

Bensheim. Ob bei Kindern oder Erwachsenen – Adventskalender erfreuen sich alle Jahre wieder sehr großer Beliebtheit und gehören zu den wichtigsten Bräuchen in der Adventszeit. In den kurzen, dunklen Tagen verkürzen sie die Zeit bis Weihnachten und stimmen auf das Fest der Geburt Jesu ein. Es ist vergleichbar mit einem Countdown, wenn die Uhr bis zum großen Augenblick herunter zählt.

Im 19. Jahrhundert entstanden

Doch das war nicht immer so. Die Geschichte des Adventskalenders ist nämlich kürzer, als man denkt. Entstanden ist diese Tradition erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland. In der Kirche haben sich seitdem verschiedenste Formen und Möglichkeiten entwickelt, sich mit einem Adventskalender täglich neu auf Weihnachten einzustimmen. „Lebendig“ wird ein Adventskalender durch Menschen, die sich an jedem Adventstag an einem anderen Ort treffen und dort „ein Türchen öffnen“.

„Mache dich auf und werde Licht“ lautete das Motto der Station, die der Hospiz-verein gestaltet hatte. © Familienkirche

Auch in diesem Jahr organisiert die Familienkirche Bensheim wieder einen solchen „Lebendigen Adventskalender“, der von vielen verschiedenen Gruppierungen mitgestaltet wird. Jeden Abend um 18 Uhr wird es an unterschiedlichsten Stellen im neuen Pastoralraum Bensheim und Zwingenberg kurze Impulse von etwa 15 Minuten geben. Bei Musik, adventlichen Geschichten oder Denkanstößen soll ein Innehalten im Alltag ermöglicht werden.

Im Hinblick auf das Zusammenwachsen im neuen Pastoralraum bietet der Lebendige Adventskalender auch eine gute Möglichkeit, Menschen zu treffen und kennenzulernen. Als weitere Neuerung wird es für alle Liebhaber des „Lebendigen Adventskalenders“ in diesem Jahr eine Stempelkarte geben. Wer bei der Eröffnung von mindestens zehn Fenstern dabei ist, bekommt gegen Vorlage der ausgefüllten Stempelkarte schon kurz vor Weihnachten ein kleines Geschenk.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungsorten sind in einem Flyer zusammengefasst, der unter anderem in den katholischen Kirchen und in der Tourist-Info ausliegt, und über die Homepage des Pfarreienverbunds abrufbar ist. Dort befindet sich zur besseren Orientierung auch eine digitale Karte mit allen Stationen, die bis zum 27. Dezember einen bleibenden Impuls bereithalten.

Die Veranstaltungsorte werden außerdem regelmäßig über die Presse bekanntgegeben. red

Info: Alle Stationen und weitere Infos: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/