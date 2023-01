Kurs in Bensheim: Fotobearbeitung mit iPhone und iPad

Bensheim. iPhone und iPad decken die Funktionen einer Kamera und eines PCs ab. Fotos lassen sich erstellen, speichern und nachträglich bearbeiten. Ein Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße gibt einen Überblick über die verschiedenen Funktionen. Eigene Geräte, die internetfähig sind und über einen App-Store-Zugang verfügen, müssen mitgebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kurs läuft am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 13 Uhr im vhs-Seminarraum in Bensheim, Am Wambolterhof 2. Anmeldungen und Informationen über die KVHS-Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder unter Telefon 06251/17296-0. red