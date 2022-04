„Wir können nicht fassen, was gerade in der Ukraine passiert. Und wir haben uns gefragt, wie wir helfen können“ Mit diesen Worten begrüßte Cosima Seitz, Leiterin des Singkreises Schwanheim, vielbeschäftigte Konzertsängerin und Gesangslehrerin die Besucher in der voll besetzen Evangelischen Kirche.

Die Antwort auf ihre Frage gab Seitz gleich im nächsten Satz: Zusammen mit dem Chor Da

...