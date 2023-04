Klassik, Rock und Folk mit Pavlov’s Dog im Rex

Bensheim. Die US-amerikanische Progressive Rock-Band Pavlov’s Dog spielt am Montag, 24. April, eine Mischung aus Klassik und Rock, Folk und Pomp im Musiktheater Rex in Bensheim, getragen von David Surkamps unvergleichlicher Falsettstimme. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Gegründet 1972 in St. Louis Missouri, hat ihre Musik seit dem Debüt-Album „Pampered Mental“ im Laufe der Zeit nichts an Spannung und Einmaligkeit eingebüßt. So verweben sich beispielsweise akustische und elektrische Gitarren mit Mellotron- und Geigenklängen, wechseln sich rhythmische Hardrock-Phasen mit sphärischen Melodienbögen ab.

Pavlov’s Dog werden auf ihrer „Hair Of The Dog-Tour“ in Bensheim gastieren. Frontmann David Surkamp wird mit seinen Musikern Songs aus dem hochgelobten Album „Prodigal Dreamer“ und eine Best-Of-Auswahl der 70er Klassikeralben „Pampered Menial“ und „At The Sound Of The Bell“ präsentieren sowie einen musikalischen Bogen über fünf Jahrzehnte spannen.

Karten für das Konzert gibt es online unter musiktheater-rex.de. red/Bild: Pavlov’s Dog