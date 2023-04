Kai Strauss & die Blues Allstars im Rex

Bensheim. Am Freitag, 21. April, sind Kai Strauss & The Electric Blues Allstars mit ihrem Programm „Night Shift“ im Musiktheater Rex in Bensheim zu Gast. Beginn ist um 20.30 Uhr.

In der Ankündigung des Konzerts heißt es: Kai Strauss zählt zu den renommiertesten Blues-Gitarristen Europas. Im November 2022 veröffentlichte er sein neues Album „Night Shift“, dessen Songs er am 21. April im Musiktheater Rex vorstellen wird. Auch auf seinem siebten Album bleibt der mehrfach ausgezeichnete Musiker den Traditionen des Blues treu, klingt dabei aber immer individuell und authentisch nach Kai Strauss. Es gelingt ihm, die Blueswurzeln mit Elementen seiner eigenen Art von Funk und Soul zu einem aufregenden zeitgenössischen Sound zu verweben. Die Songs greifen mitunter auch ernstere Themen auf, wie beispielsweise im groovenden Titel „Stand Strong Together“ oder bei „Bad Loser“.

Musikalisch aufgewachsen in Deutschlands Blueshochburg Osnabrück, erspielte sich Strauss in den zurückliegenden Jahrzehnten einen festen Platz in den Herzen der Bluesgemeinde. „Schon als Teenager war ich von der Musik von Buddy Guy, B.B. King oder Jimmie Vaughan infiziert“, erzählt der Gitarrist und Sänger. Von seinem professionellen Start 1995 mit dem amerikanischen Sänger Memo Gonzalez bis hin zu seiner erfolgreichen Karriere als Solokünstler hat sich Kai Strauss als Gitarrist und Sänger mit Kraft und Originalität erwiesen. red/Bild: Dennis Köckstadt