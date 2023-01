Klarstellung zu Sartorius

Bensheim. In der Berichterstattung zum Insolvenzverfahren der Firma Sartorius Metalltechnik vom Samstag konnte durch eine Formulierung in einer Überschrift ein Missverständnis entstehen. In Bensheim gibt es zwei Firmen mit dem Namen Sartorius.

Nichts mit dem Insolvenzverfahren zu tun hat die Firma Josef Sartorius GmbH und Co. KG, die weiterhin im Besitz der Familie Sartorius ist. Sie verwaltet und vermietet die Gebäude in der Elbinger Straße in Bensheim in der Nähe zur Auffahrt der A5. Im Insolvenzverfahren ist nur die Metalltechnik GmbH im Gewerbegebiet Stubenwald, deren geschäftsführender Gesellschafter Herr Torsten Mayer ist. Gemeinsam haben beide Firmen nur ihre Wurzeln, gehen aber schon seit langer Zeit getrennte Wege. mir