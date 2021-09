Kinderyoga im Familienzentrum

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet ab Freitag (17.) wieder einen Kinderyoga-Kurs in den neuen Räumen in der Hauptstraße 89 an. Der Kurs findet sechsmal freitags von 15 bis 16 Uhr statt. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben.

Yoga schafft Ruhe, fördert die Konzentration, die Körperwahrnehmung, sowie das Körpergefühl und macht einfach richtig viel Spaß. An diesen sechs Tagen können die Kinder mit Spaß und Freude gemeinsam Yoga entdecken und praktizieren. Es werden erste Yoga-Haltungen geübt und die Kinder machen sich mit Meditation, Achtsamkeitsübungen, dem Singen von Mantras sowie Mudras vertraut.

Anmeldung erforderlich

Es gilt für diesen Kurs die 3 G-Reglung. Bei weiteren Fragen und für die Anmeldung steht das Familienzentrum per Telefon unter 06251/ 8053110 oder per Mail an partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red