Kikeriki-Theater in Bensheim

Bensheim. Das Darmstädter KikerikiTheater ist zu Gast in Bensheim: Am Freitag, 3. November, und Samstag, 4. November 2023, präsentiert das Team der Stadtkultur Bensheim die Akteurinnen und Akteure des legendären Puppentheaters jeweils um 20 Uhr mit ihrem neuen Programm „Schräge Vögel“ im Parktheater.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Ankündigung schreiben die Veranstalter: Es heißt: „Schräge Vögel“ hätten meist nicht alle Latten am Zaun. Doch die „Alten“ vom Kikeriki-Theater sind nicht nur von Herzen gerne „Schräge Vögel“, sondern sie sind zudem auch noch mächtig stolz auf ihren ganz eigenwilligen „Lattenzaun“. Und so zeigen sie bei diesem Programm auch mit größter Lust, dass man davor, dahinter und darüber ein herrlich schräges Spektakel veranstalten kann.“

Der Stil und der Erfolg des Kikeriki-Theaters entstanden aus der Lust am Machen: Stücke schreiben, Puppen bauen, Dekorationen und Ausstattungen fertigen, komponieren, inszenieren und spielen, spielen, spielen. Heute besteht das Ensemble aus zwölf Mitgliedern, die in wechselnder Besetzung auftreten.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kultur Das OpernAir im Auerbacher Fürstenlager ist gerettet Mehr erfahren

Karten gibt es ab sofort bei den bekannten Vorverkaufsstellen. red