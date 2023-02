Es gibt noch einige wenige Restkarten für die Zusatzsitzung der Fählemer Fastnacht am Freitag, 17. Februar.

Das Publikum erwartet an beiden Tagen ein bunt gemischtes Programm im Fehlheimer Dorfgemeinschaftshaus. Es haben sich sehr viele spannende Show-Acts gefunden, so dass es an Unterhaltung nicht mangeln wird.

Büttenreden und Tanzeinlagen

Für die Moderation

...