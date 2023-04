Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Musiktheater Rex Bensheim

Am Mittwoch (12.), 20.30 Uhr, ist Big Daddy Wilson mit seinem Programm „Hard Time Blues“ in der alten Güterhalle in Bensheim zu Gast. Hits des englischen Megastars Phil Collins und seiner früheren Band Genesis spielt die elfköpfige Band „Phil“ am Freitag (14.), 20.30 Uhr. Abba-Songs werden am Samstag (15.), 20.30 Uhr, durch die Tribute-Band „Abba Explosion“ in einer mitreißenden Show versprochen. (Kartenvorverkauf: www.musiktheater-rex.de).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Parktheater Bensheim

Nachdem die Abo-Saison 2022/2023 im Parktheater in der vergangenen Woche zu Ende ging, steht in dieser Woche ein Musical-Highlight für die ganz Familie auf dem Programm. Am Samstag (15.), 17 Uhr, kommen „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ nach Bensheim. (Kartenvorverkauf: www.reservix.de).

Altes Rathaus Lorsch

Am Sonntag, 16. April, heißt es „Classic meets Tango“ in der Reihe der Rathaus-Konzerte um 18 Uhr im Nibelungensaal. Es spielt das Trio Colori, organisiert von Matthias Jakob. Zum Trio gehören Bettina Tempel (Flöte), Christiane Bergmann (Bratsche) und Matthis Jakob (Gitarre). Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten nur an der Abendkasse.

Nibelungenhalle Lorsch

Unter dem Motto „Margits Farewell Konzert“ spielen am Sonntag, 16. April, um 16 Uhr die Elville Bluesband und um 19.30 Uhr die R&B Allstars in Originalbesetzung wie vor 25 Jahren, und zwar in der Nibelungenhalle. Damals hatte Margit Gehrisch, langjährige Chefin des Musiktheaters Rex, die Band in Lorsch präsentiert. Einlass ist ab 15 Uhr. Karten über www.adticket.de

Theater Mobile Zwingenberg

Musikalisch wird die Matt Woosey Band am Samstag (15.), 20 Uhr, eine laut Ankündigung breite Palette von Blues, Folk, Rock und Ambient bieten. (Kartenvorverkauf: www-mobile-zwingenberg.de). red