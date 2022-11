Im Rahmen der Reihe Lebenskunst kommt am Donnerstag (17.) der Referent Jens Corssen um 20.30 Uhr in das Bensheimer Bürgerhaus. Thema des Abends ist: „Unerschütterlich – Sich geborgen fühlen in unsicheren Zeiten“.

In der Regel begegnet der heutige selbstständige und souveräne Mensch den herausfordernden Situationen des Lebens mit der Idee, an ihnen zu wachsen, heißt es in einer

...