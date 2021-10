Jazz-Trompeter Thomas Siffling im PiPaPo in Bensheim

Bensheim. Am Sonntag, 31. Oktober, präsentiert der Mannheimer Startrompeter Thomas Siffling sein neues Mediterranean Trio in der Jazzkeller-Reihe des Förderkreises Kleinkunst und Kultur Bensheim und des PiPaPo-Kellertheaters in Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Trio mit dem Akkordeonisten Laurent Leroi und der Bassistin Shana Moehrke steht unter dem Motto „My Favorite Songs“, bei dem sicher der ein oder andere bekannte Klassiker dabei sein wird.

Durch den einzigartigen Sound des Akkordeons, dem Klang des Kontrabasses und der ausschließlichen Verwendung des weicheren Flügelhorns entsteht ein wunderbarer leichter und entspannter Sound der einen trotz herbstlicher Temperaturen sofort in ein entspanntes Urlaubsfeeling versetzt.

Siffling zählt laut Ankündigung zu der ersten Riege der deutschen Jazztrompeter und zeigt in diesem Projekt wieder mal sein großes lyrisches Potenzial auf dem Flügelhorn. Der aus Frankreich stammende Akkordeonvirtuose Leroi ist ein Meister des französischen Chansons und war lange Zeit Mitglied der Mardi Gras BB. Die vielseitige Mannheimer Kontrabassistin Moehrke gilt als eine der aufstrebenden Musikerinnen ihrer Generation. Die Zuhörer im PiPaPo-Keller können sich auf einen Konzertabend der ganz besonderen Art freuen, der sie an die Côte d’Azur versetzen wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Konzert beginnt um 19 Uhr im PiPaPo-Kellertheater am Wambolterhof. Einlass ist ab 18 Uhr. Vorverkauf und Reservierung bei der Tourist-Information in der Hauptstraße 53 oder unter Tel. 06251/8696104.

Pandemiebedingt ist die Besucherzahl auf 40 begrenzt und es gilt die 2-G-Regel: Eintritt haben nur Geimpfte und Genesene mit Nachweis. red