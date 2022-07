Im malerischen Besigheim unterwegs

Gronau. Nach zweijähriger Pause konnten die Frauen der Abteilung Gymnastik der SG Gronau zu ihrem bereits für 2020 geplanten Tagesausflug nach Besigheim am Neckar starten. Fernsehzuschauer haben Besigheim zum schönsten Weinort in Deutschland gewählt – ein schwäbisches Schmuckkästchen. Der Ort liegt zwischen der Enz und dem Neckar und besticht durch seine mittelalterlichen Fachwerkbauten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitte Juli konnten sich die Turnerinnen aus Gronau selbst vom malerischen Besigheim überzeugen. Empfangen wurden sie von Stadtführer Ewald Angert nebst seiner Gattin mit einem spritzigen Secco und einer schwäbischen Brezel.

Historischer Stadtrundgang

Gut gestärkt ging’s los zum historischen Stadtrundgang – angereichert mit allerlei Anekdoten und Geschichten der „badischen“ und „württembergischen“ Rangeleien um Besitz- und Machtansprüche rund um die Stadt und die Weinberge. Anschließend ging es mit dem Bus weiter vorbei an steinterrassierten Weinhängen und den bekannten Hessigheimer Felsengärten zu einem Stopp in der Felsengartenkellerei. Danach führte die Bustour durch das 3 B-Land (Besigheim, Bönnigheim, Bietigheim) mit Blick über die Weinberge der Neckarschleife und auf das in der Nähe liegende Kernkraftwerk Neckarwestheim, hoch zum Michaelsberg. Der Legende nach soll dort ein Kampf zwischen Bonifatius, der das Christentum nach Deutschland brachte, und dem Teufel stattgefunden haben. Erzengel Michael soll dabei Bonifatius zum Sieg verholfen haben.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball Bensheimer Fußball-Stadtmeisterschaften fallen auch 2022 aus Mehr erfahren

Aus Dank dafür ließ Bonifatius dort eine christliche Kapelle herrichten und gab dem Berg seinen Namen. Der Michaelsberg ist eine markante Erhebung in der Gegend. Von oben blickt man auf den Freizeitpark Tripsdrill und hat zudem eine fantastische Aussicht. Bei einer zweiten kleinen Weinverkostung an diesem erhabenen Platz konnte sogar ein Brautpaar beglückwünscht werden. Die Rückfahrt ging durch König Friedrichs Jagdrevier über Freudenthal und das schnurgerade Königssträßle zurück nach Besigheim. Nach der herzlichen Verabschiedung des charmanten, württembergischen Stadtführerduos traten die Frauen die Rückfahrt an. Mit einem Gruppenfoto und bei einem gemütlichen Abschlussessen in einem Heppenheimer Biergarten ließ man den kurzweiligen Tag ausklingen.

Salatparty auf dem Sportgelände

Am letzten Trainings-Mittwoch vor der Sommerpause trafen sich die Frauen noch einmal auf dem herrlich gelegenen Sportgelände der SG Gronau zu ihrer traditionellen Salatparty. Anstatt Sportgerät hatte jede Turnerin eine kleine Leckerei mitgebracht, so dass ein abwechslungsreiches Sommerbuffet zusammengestellt werden konnte. Für die Bewirtung haben die Alten Herren gesorgt. Bei dieser köstlichen Auswahl und gut gekühlten Getränken hat man den sommerlichen Abend genießen können. red