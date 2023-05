Hoch hinaus am Girls’ Day

Bensheim. Am 27. April fand der bundesweite Girls’ Day statt, an dem sich auch die Feuerwehr Bensheim beteiligte. Mädchen gewinnen an diesem Aktionstag Einblicke in Berufe, in denen meist Männer tätig sind. Eine gute Gelegenheit für Sara, Joline, Clara, Sofie und Frida in den Berufsalltag des Feuerwehr-Teams um Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn zu schnuppern und jede Menge spannende Informationen unter anderem von Fabian Menzel zu bekommen, der sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Feuerwehr Bensheim macht. ps/Bild: Stadt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1