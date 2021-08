Heute bis 22 Uhr einkaufen

Bensheim. Für das Wochenende lädt das Bensheimer Stadtmarketing mit besonderen Aktionen unter dem Motto „bensheimerleben“ zu Erlebnis und Genuss in der Innenstadt ein. Den Auftakt bilden verlängerte Öffnungszeiten der Geschäfte am heutigen Freitag, 6. August: Bis 22 Uhr ermöglichen die Einzelhändler in der Fußgängerzone ausgiebiges Shoppen.

Zusätzlich starten um 19.30 Uhr Kulinarische Stadtführungen mit zwei Stopps in der Gastronomie (Anmeldung unter Telefon 06251/869610-1 oder per E-Mail an touristinfo@bensheim.de).

Der Samstag (7.) startet ebenfalls genussvoll mit dem Bensheimer Marktfrühstück von 10 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz. Ebenfalls auf dem Marktplatz sowie am Bürgerwehrbrunnen und an der Lauter im Bereich der Mittelbrücke findet von 16 bis 22 Uhr die Abendkunstmeile statt. Der Freundeskreis Riva sorgt für das kulinarischen Angebot. red