Herbstwanderung des Odenwaldklubs

Bensheim. An einen sonnigen Novembertag machten sich OWK-Mitglieder und Gäste auf den Weg von Wilmshausen über Gronau nach Bensheim. Man folgte zuerst dem Kirchenpfad und kam dann auf den Höhenweg, auf dem man sowohl in Richtung Kuralpe wie auch nach Bensheim gehen kann. Nach kurzer Zeit und schönen Weitblicken kam man wieder auf den Kirchenpfad, folgte ihm in das Tal nach Gronau (früher war das die Abkürzung für die Wilmshäuser auf dem Weg zur Kirche nach Gronau), wo man Mittagsrast im Scholzenhof hielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Pause ging es zum Parkplatz Bordmühle und von dort über Umwegen nach Bensheim. Brigitte Bach dankte den Wanderführerinnen Kirsten Schumacher und Erna Jarz für die schöne Tour. red/Bild: OWK