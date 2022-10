Heitland heute am CDU-Stand

Bensheim. Die amtierende Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Birgit Heitland wurde letzten Mittwoch erneut als Direktkandidatin für den Wahlkreis 55 (Bergstraße Ost) durch die Delegierten nominiert. Am heutigen (8.) Samstag ab 10 Uhr steht sie an der Ansprech-Bar der Bensheimer CDU am Bürgerwehrbrunnen in der Innenstadt für Gespräche zur Verfügung.

Begleitet wird sie neben Fraktions- und Vorstandsmitgliedern der Christdemokraten auch von der Ersatzbewerberin Katharina Wagner aus Mörlenbach.

Mit ihrer vor Ort aufgebauten Ansprech-Bar bietet der CDU-Stadtverband regelmäßig die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Mandatsträgern. „Wir stehen für Fragen gerne in der Innenstadt. Das ermöglicht Dialog und Kommunikation über politische Themen“, hebt CDU-Parteivorsitzender Carmelo Torre die geplante Aktion mit Heitland und Wagner hervor. Zu aktuellen kommunalpolitischen Themen aus der Stadtverordnetenversammlung ist Tobias Heinz, Vorsitzender der Fraktion, mit dabei. red