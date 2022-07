Ihren erfolgreichen Hauptschulabschluss haben am Donnerstag rund 60 Schülerinnen und Schüler an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Bensheim gefeiert. Die Zeugnisausgabe fand auf dem Schulhof statt. Für die neue Schulzweigleiterin Ute Christine Gude war es die erste Abschlussfeier an der GSS.

Neben zwei neunten nahm auch eine zehnte Klasse an der Feier teil. Hier lautet das weitere

