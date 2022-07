Wildes Nachtleben, charmante Eleganz und künstlerische Blüte: Der Mythos der 1920er Jahre wird gerne beschworen. Ein Jahrhundert später umso mehr. Dabei ging es den wenigsten Zeitzeugen wirklich gut. Es ist eher der Kontrast zwischen dem grauen Schatten des Ersten Weltkriegs und dem Glamour der kulturellen Avantgarde in den Metropolen, was die Dekade in der Rückschau als golden erscheinen

