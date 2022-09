In diesem Jahr gastiert Gymmotion mit der neuen Produktion „Lifetime“ am Montag, 5. Dezember, um 19 Uhr in der Weststadthalle in Bensheim. Die Show zeigt Artisten, Akrobaten, Tänzer, Musiker und Sportler von Weltklasse in einer temporeichen Show.

Weitere Informationen sowie Ticketbestellung unter: bensheim.gymmotion.org sowie bei der Tickethotline: 06201/4690690.

Einen

...