Grüne in Bensheim sprechen über Klodzko

Bensheim. Die Fraktion der Grünen hat in ihrer nächsten digitalen Sitzung Rembert Boese von den Heidelberger Grünen zu Gast, der ein Kenner der Bensheimer Partnerstadt Klodzko ist und einen Kontakt zur Grünen Partei dorthin herstellen möchte. Es gäbe viele Gemeinsamkeiten.

Straßenbau und Umweltschutz

Die dortigen Grünen beschäftigen sich mit den Themen Straßenbau, Rodungen, Zerstörungen der Gebirgsfauna und -flora und dem Kampf gegen den CO2-Ausstoß durch die polnischen Kohlekraftwerke. Vielleicht kann die Städtepartnerschaft auf diese Weise auch bei jungen Menschen mit Leben erfüllt werden.

Einige konkrete Ideen wird Rembert Boese vorstellen. „Er reist oft in die Stadt Klodzko und kann viel davon berichten“, teilt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier in der Pressemitteilung mit.

Eine europaweite Vernetzung des grünen Gedankengutes könnte hier beginnen. Weiterhin bespricht die Fraktion die Unterlagen zur kommenden Sitzungsrunde. Dabei geht es um die Ergebnisse zum Püfauftrag zur Neuausrichtung der städtischen Gesellschaft MEGB und den Vorschlag, diese mit dem Bensheimer Sozialwohnungsbau zu beauftragen, sowie um einen Bebauungsplan zum ehemaligen Gelände des Möbelhauses BMV.

Die Grünen sprechen über Klodzko in ihrer Fraktionssitzung am Dienstag (5.) ab 20 Uhr. Hierzu sind Interessierte willkommen. Es wird um eine Anmeldung an die Adresse m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten zu übermitteln. red