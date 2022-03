Große Spendenaktion auf dem Bensheimer Marktplatz für die Ukraine

Bensheim. Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist groß. Auch in Bensheim. Jüngstes Beispiel ist eine Spendensammlung gewesen, zu der für Samstagnachmittag auf den Marktplatz eingeladen wurde. Gegen Geldspenden war dort vielerlei zu bekommen, Waffeln, Kaffee und andere Getränke, Würstchen und Brötchen, Obst und Gemüse, Blumen, Restaurant-Gutscheine, Burger-Gutscheine, die Liste lässt sich fortsetzen.

Jedem Spendenwilligen war es selbst überlassen, welche Summe er in die Box geben wollte. Initiiert hatten die Aktion Murat Kaya (Zweiter von links), Claudio Ferlito (Mitte) und Kira Knapp (Zweite von rechts), über die auch Bensheims Grüne, mit auf dem Bild Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier (rechts), zu der Aktion fanden. Am Sonntag wurden zudem Sachspenden gesammelt, die beim Technischen Hilfswerk in Bensheim abgegeben werden konnte.

Über den Verein Tour der Hoffnung sollen die Spenden in die Ukraine kommen. Organisiert wurde die Hilfsaktion kurzfristig. Am Montag saßen Murat Kaya, Claudio Ferlito und Kira Knapp zusammen und sagten sich „lasst uns etwas machen“. Dank vielerlei Kontakte kamen in den folgenden Tagen schnell zahlreiche Unterstützer zusammen, Helfer für die Aktion sowie Gewerbetreibende und Einzelhändler, die das Vorhaben auf dem Marktplatz mit den Sachspenden und Gutscheinen unterstützten. In einer ersten Bilanz zeigte sich Claudio Ferlito am Samstagnachmittag erfreut über den Zuspruch und über die Resonanz auf Spenderseite, quer durch die Generationen waren Menschen auf den Beinen. thz/Bild: Zelinger

