Gottesdienste zum Palmsonntag

Fehlheim. Am Wochenende feiern die Christen Palmsonntag – den Einzug Jesu in Jerusalem. Der Palmsonntag ist der letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag vor Ostern, mit ihm beginnt die Karwoche. Sie wird auch „Stille Woche“ genannt, in der Christen an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz denken und sich auf Ostern vorbereiten.

Die Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg lädt zu folgenden Gottesdiensten ein:

In Fehlheim beginnt die Palmsonntagsfeier am Samstag (1.) um 18 Uhr mit einer Statio an der Kapelle. Bei der anschließenden Prozession werden die Gläubigen musikalisch vom Katholischen Kirchenmusikverein Fehlheim zur Kirche begleitet.

Die Palmprozession erinnert daran, dass Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen ist. Er wurde vom Volk jubelnd empfangen. Die Menschen breiteten ihre Kleider vor ihm aus und streuten Palmzweige auf den Weg.

Messe mit Weihe

In der Kirche findet die Heilige Messe mit Palmweihe statt. Noch heute haben Palmenzweige eine besondere Bedeutung an diesem Feiertag. Bei der Palmweihe besprengt der Priester Zweige mit Weihwasser, die die Gläubigen als Schutz vor Unheil und Krankheit mit nach Hause nehmen.

In Zwingenberg beginnt der Gottesdienst am Sonntag (2.) um 11 Uhr in der Kirche. red