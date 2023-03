Gottesdienst zum Weltgebetstag in Bensheim

Bensheim. Am Freitag (3.) findet um 18.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag für die Bensheimer Innenstadtgemeinden in der Stephanuskirche, Eifelstraße 37, statt.

Ein Team von 13 Frauen aus der Stephanusgemeinde und der Gemeinde Sankt Laurentius gestalten diesen Gottesdienst, dessen Liturgie in diesem Jahr aus dem Land Taiwan kommt und unter dem Thema „Glauben bewegt“ steht.

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von einem Team aus einem anderen Land vorbereitet und am ersten Freitag im März in mehr als 150 Ländern rund um den Globus gefeiert.

Glaube, Gebet und Handeln für eine gerechte Welt gehören in der weltweit größten ökumenischen Frauenbewegung untrennbar zusammen. Die weltweite Verbundenheit zeigt sich auch in den Kollekten und Spenden. Mit diesen werden Frauen- und Mädchenprojekte in Asien, Afrika, Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten unterstützt.

Im Anschluss an den Gottesdienst in der Stephanuskirche sind alle zu einem gemütlichen Beisammensein mit Kostproben aus der taiwanischen Küche eingeladen. red