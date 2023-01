Für das neue Kindergartenjahr in Bensheim anmelden

Bensheim. Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim erinnert Eltern an die Anmeldefrist für einen Betreuungsplatz ihrer Kinder für das Kindergartenjahr 2023/24. Bis zum 28. Februar muss der Bedarf angemeldet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Eltern, die einen Kita-Platz suchen, können sich über das Online-Portal „Little Bird“ informieren und eine Platzanfrage an die jeweiligen Einrichtungen stellen. Nach der Registrierung können Eltern ihr Kind in maximal drei Einrichtungen unverbindlich vormerken lassen und eine Priorisierung vornehmen. Der Link ist auf der städtischen Website www.bensheim.de unter den Menüpunkten „Leben in Bensheim“, „Bürger in Bensheim“, „Kinder“ zu finden.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Familien, die keinen Online-Zugang oder Fragen haben, können sich telefonisch von den Mitarbeiterinnen des Eigenbetriebes beraten lassen (Michaela Müller, Telefon 06251/86991-61 und Anke Faber 06251/86991-68 – Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr) oder sich per E-Mail melden: kita-anmeldung@bensheim.de.

Die Vergabe der Kita- und Krippenplätze für das neue Kindergartenjahr, das immer zum 1. August beginnt, findet in der Zeit von März bis Mai durch die Leitungen der Kindertagesstätten statt. Bei Zuzug nach Bensheim oder einem anderen kurzfristigen Aufnahmewunsch, sollen Eltern direkt mit dem Eigenbetrieb Kinderbetreuung Kontakt aufnehmen, heißt es von Seiten der Stadt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Familienzentrum Verwöhntag für Kinder und Eltern Mehr erfahren Familienzentrum Musik-Kurse für Babys in Bensheim Mehr erfahren

Neben den Plätzen in den Kitas stehen Tagespflegepersonen für die U3-Betreuung zur Verfügung. Die Vermittlung dieser Plätze erfolgt ebenfalls über das Elternportal oder über die Tageselternbörse (Hauptstraße 81), Telefon 06251/8053150, E-Mail: service@familienzentrum-bensheim.de. red