Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim. Das nächste Zwergenschmökern in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim findet am Donnerstag (13.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht diesmal das Pappbilderbuch „Wie sehen die Gefühle aus?“ – ein interaktives Buch mit Drehrad und liebevollen Reimen von Kathrin Lena Orso und Christine Thau.

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Besucher werden gebeten, am Eingang Spielplatz zu klingeln. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Weitere Informationen und den Flyer mit allen Terminen gibt es in der Stadtbibliothek (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite. ps