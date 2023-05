Frühlingsfest am Muttertag

Bensheim. Der Freundeskreis Riva feiert am Sonntag, 14. Mai (Muttertag), das schon traditionelle Primaverafest am Wambolder Sand in Bensheim. Alle, die Lust haben, sind zum Frühlingsfest eingeladen.

Die heimische Küche kann an diesem Sonntag kalt bleiben, denn es werden italienische Speisen wie Pizza, Pasta und Salate angeboten, für Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt.

Zudem stehen alkoholfreie Getränke sowie Wein, Bier und verschiedene Cocktails bereit. Ausreichend Plätze – auch im Schatten – sind für alle Besucherinnen und Besucher vorhanden. Die Kinder können sich mit bereitgestellten Spielsachen vergnügen, und die Erwachsenen sind zum Bocciaspiel eingeladen.

Der Verein freut sich ab 12 Uhr über viele Gäste. red