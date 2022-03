Freie Reden vor Publikum trainieren

Bensheim. Reden ist Gold – Schweigen ist Silber! Wie bitte? Die ursprüngliche Redensart lautet doch: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Diese Redensart stammt wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert und bedeutet im Grunde, dass der Mensch manchmal besser seinen Mund halten solle, als etwas unpassendes oder gar zu viel zu sagen.

Damit kann nämlich großer Schaden angerichtet werden, da gesagte Worte nicht zurückgenommen werden können. Auch wenn man seine Aussage revidiert, so hat sie bereits im Zuhörer etwas ausgelöst.

Im Rhetorik-Club Bergstraße wird diese Redewendung gewendet: Sie wird einmal umgedreht. Hier heißt es: Reden ist Gold! Der Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen und Üben der Rede vor Publikum. Einen geschriebenen Text einfach vorzulesen oder auswendig vorzutragen, dass macht nicht automatisch daraus eine öffentliche Rede. Bei der Rede vor Publikum gelten teilweise andere Regeln, die zu beachten sind, um diese auch mit Wirkkraft auszustatten.

Hierzu kann man sich verschiedener Werkzeuge bedienen. Eines dieser Werkzeuge ist das Schweigen beziehungsweise die Sprechpause. Ein kurzes Schweigen an der richtigen Stelle eingesetzt, kann die Wirkung des Gesagten verstärken. Durch eine bewusste Redepause wird die Bedeutung des letzten Satzes nochmals hervorgehoben.

Die Zuhörer können noch einmal darüber nachdenken oder auch einen absichtlich unvollständigen Satz in Gedanken vervollständigen. Deshalb kann auch ein exakt platziertes Schweigen sehr wertvoll sein – nämlich Silber! Die Mitglieder des Rhetorik-Clubs greifen bei ihren Clubabenden oft tief in die Werkzeugkiste. Neben Gestik und Mimik stehen auch vielfältige rhetorische Stilmittel zur Verfügung, um die Rede wirkungsvoll zu gestalten.

Sprechpause und Alliteration

Eines dieser Stilmittel ist die Alliteration: die Wiederholung identischer Anlaute. Wer in den letzten Tagen aufmerksam die Nachrichten verfolgte, der kann sich sicher noch gut an die Rede der Außenministerin Annalena Baerbock erinnern, in der sie wiederholt „Putins Panzer“ erwähnte; ein sehr einprägsames und aktuelles Beispiel für die Anwendung einer Alliteration.

Aber man muss nicht Politiker sein, um die Vorteile der freien Rede nutzen zu können. Frei vor Publikum reden zu können, kann in vielen Situation hilfreich sein. Das fängt bei mündlichen Präsentationen und Prüfungen in der Schule an, geht über berufliche Team-Meetings bis zu Vorträgen in Vorstandssitzungen. Sogar auf einer Familienfeier kann man in die Situation kommen, eine kleine Rede halten zu müssen.

Die Mitglieder des Rhetorik-Clubs Bergstraße üben das freie Reden in einem geschützten Rahmen und geben sich Feedback, um sich so sprachlich und auch persönlich weiterentwickeln zu können.

Nach einer kurzen Winterpause werden ab April 2022 wieder alle 14 Tage regelmäßige Clubabende stattfinden. Der Start hierzu ist der 12. April um 19.30 Uhr im Nebenraum der Gaststätte Weiherhaus in Bensheim-Auerbach. Gäste sind willkommen. red