Flanieren und Kunst genießen am verkaufsoffenen Sonntag

Bensheim. Sommerliche Temperaturen, ein blauer Himmel und ordentlich Betrieb in der Bensheimer Fußgängerzone: Die Kunstmeile und der verkaufsoffene Sonntag, vom Stadtmarketing und den Einzelhändlern organisiert, ging bei besten Rahmenbedingungen über die Bühne. Nach einer zweijährigen Corona-Pause konnten die Besucher wieder Künstlerisches und Kunsthandwerk in der Innenstadt bewundern. Bummeln in den teilnehmenden Geschäften war ebenso beliebt wie sich in einem der Cafés, bevorzugt im Außenbereich, niederzulassen, um das geschäftige Treiben in aller Ruhe zu verfolgen. Kurzum: Es war für alle Beteiligten ein schöner Nachmittag im Bensheimer Zentrum – und das trotz einiger Konkurrenzveranstaltungen in direkter Nachbarschaft. Ein Bericht über die Kunstmeile folgt. red/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1