Firma Speedikon hilft Flutopfern

Bensheim. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat zweifelsohne historische Dimension. Niemand ahnte, dass sich aus starken Regenfällen Anfang Juli innerhalb kürzester Zeit eine derartige Naturkatastrophe entwickeln würde, die ein Ausmaß an Dramatik und Verwüstung erreicht hat, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland nur bei der Sturmflut in Hamburg 1962 der Fall war.

Über 180 Tote sind in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu beklagen, und vielen Menschen wurde die Existenzgrundlage komplett vernichtet. Der Wiederaufbau wird sehr viel Zeit benötigen und einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag verschlingen.

Das Gemeinwohl liegt dem Bensheimer Unternehmen Speedikon FM AG und seiner gesamten Belegschaft nach eigenen Angaben stets am Herzen. Deshalb habe die Flutkatastrophe alle geschockt und betroffen gemacht, da es auch persönliche Verbindungen in die Region gibt. Aus diesem Grunde hat die Speedikon FM AG beschlossen, zusammen mit dem Rotary-Club Bensheim-Heppenheim den Flutopfern eine größere Spende zukommen zu lassen. In der praktischen Umsetzung geschieht dies in Kooperation mit dem Förderverein des Rotary-Clubs Bad Neuenahr-Ahrweiler vor Ort im Katastrophengebiet.

Somit ist sichergestellt, dass die Unterstützung auch passgenau dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Dadurch könne auf kurzem Wege schnelle Hilfe realisiert werden, um die größte Not zu lindern.

Ziel der Aktion ist es, Kitas und Jugendeinrichtungen sowie Schulen zügig wieder aufzubauen, damit die betroffenen Eltern sich auch um unmittelbare existenzielle Bedürfnisse kümmern können. „Wir hoffen, dass vielleicht weitere Unternehmen die Initiative zum Anlass nehmen, ebenfalls Spendenaktionen für die Flutopfer ins Leben zu rufen“, schreibt das Unternehmen. red