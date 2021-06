FDP für den Bau der beiden Sporthallen

Bensheim. Die Bürgerinitiative „Rettet Bensheim“ hat – wie berichtet – Bedenken gegen den Bau der beiden neuen Sporthallen im Bereich zwischen dem Weiherhausstadion und der im Bau befindlichen Kita am Berliner Ring geäußert. Die FDP Bensheim freut sich über das Engagement der BI und ist gerne bereit, diesbezüglich einen kritischen Dialog mit der BI zu führen, heißt es in einer Pressemitteilung der Liberalen. „Wie bei allen Baumaßnahmen ist die Versiegelung der zu bebauenden Fläche mit dem Nutzen der zu erstellenden Bauwerke abzuwägen“, schreibt die FDP. Die geplanten Sporthallen sollen auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche entstehen. Ein Verlust von Biodiversität sei daher eher gering.

„Die beiden angedachten Hallen schließen eine Lücke zwischen bestehender Bebauung. Damit wird einer Nachverdichtung Vorrang vor einem weiteren Verbrauch der Außenflächen gegeben. Deren Bebauung würde einen viel höheren Verlust an Lebensraum für Pflanzen und Tiere bedeuten sowie Naherholungsgebiete für Menschen beeinträchtigen“, heißt es in der Verlautbarung weiter.

Die Auswirkungen der Coronapandemie gerade auf Kinder und Jugendliche haben gezeigt, dass ein gemeinsames Miteinander in der Schule und beim Sporttreiben nicht nur physischen Erkrankungen wie Adipositas entgegenwirke, sondern auch psychische Erkrankungen verhindert werden können.

Der Neubau erfolgt durch die beiden größten Bensheimer Sportvereine, die einen Bedarf der Hallenflächen bereits im Vorfeld geprüft und Anwohner in mehreren öffentlichen Veranstaltungen über die Vorhaben informiert haben. Negatives Feedback oder Bedenken bezüglich Lärm und Verlust von Grünflächen habe man hierbei jedoch keines erhalten.

Gleichzeitig würden die Hallen durch den Schulsport auch vormittags genutzt werden, so dass eine volle Auslastung zu erwarten sei. Durch die meist minderjährigen Schüler der angrenzenden Schulen sei vormittags auch kein erhöhter Kraftfahrzeugverkehr zu erwarten, teilt die FDP mit.

Und weiter: „Die Nähe der Sporthallen zu Schulen bedingt den Bau in Wohngebieten. Beispielsweise verfügt die Joseph-Heckler-Schule und die Hemsbergschule über nahe Sporthallen in Wohngebieten. Die Halle des Weiherhausstadions grenzt direkt an Wohngebiete an.“ Nach Auskunft der beiden Bensheimer Vereine, seien reine Sport- und keine Veranstaltungshallen geplant.

Den Vorschlag der BI, eine Streuobstwiese in Kindergartennähe und zur Naherholung zu errichten, nimmt die FDP mit Freude auf, und sagt hierfür ihre Unterstützung zu. „Wir werden die BI bei der Suche nach einer geeigneten Fläche unterstützen, welche die BI anschließend in Eigeninitiative zu einem pädagogisch wertvollen Biodiversitäts-Treffpunkt ausbauen kann“, heißt es seitens der Bensheimer Freidemokraten abschließend. red

